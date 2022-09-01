Из-за аварии на сети часть николаевцев до вечера останется без воды

В Николаеве в пятницу, 23 сентября, ориентировочно до 20 часов жители ряда домов будут без водоснабжения. Причина – авария на водопроводной сети.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».

Без водоснабжения жители домов, которые расположены по:

– проспекту Героев Украины от улицы Лучевая до улицы Малко-Тырновская; – улицы Архитектора Старова; – улицы Пограничная от Гражданской до улицы Пушкинская.

Также прекращено водоснабжение в домах, расположенных между улицей Адмиральской и проспектом Центральный от улицы Малая Морская до улицы Артиллерийская.