Из-за аварии на сети часть николаевцев до вечера останется без воды

В Николаеве в пятницу, 23 сентября, ориентировочно до 20 часов жители ряда домов будут без водоснабжения. Причина – авария на водопроводной сети.
Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».
Без водоснабжения жители домов, которые расположены по:
– проспекту Героев Украины от улицы Лучевая до улицы Малко-Тырновская;
– улицы Архитектора Старова;
– улицы Пограничная от Гражданской до улицы Пушкинская.
Также прекращено водоснабжение в домах, расположенных между улицей Адмиральской и проспектом Центральный от улицы Малая Морская до улицы Артиллерийская.