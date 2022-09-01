В Николаевской области столкнулись Opel и Volkswagen – один из водителей погиб

В Николаевской области 23 сентября в 9:41 на трассе Н-24 "Благовещенск-Николаев" столкнулись автомобили Opel Kadett и Volkswagen Passat.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

ДТП случилось в Вознесенском районе на перекрестке Ивановского поворота на 101-м километре автодороги Н-24. В результате столкновения погиб 37-летний водитель Opel. Также пострадала пассажирка Volkswagen, её осмотрели медики. В дальнейшем, с диагнозом ушиб грудной клетки её госпитализировали.

Сотрудники ГСЧС деблокировали тело погибшего. Водитель Volkswagen от госпитализации отказался. Причины и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы.