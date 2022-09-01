В Николаевской области родителям вернули девушку, которая сбежала из дома

Полицейские Баштанщины разыскали 16-летнюю девушку, которая ушла из дома из-за ссор с отцом.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В полицию обратилась жительница села Владимировка (бывший Казанковский район) с сообщением об исчезновении ее падчерицы. Обеспокоенная женщина не знала, где может находиться девушка, ее телефон был выключен.

Полицейские вместе с военными и неравнодушными местными жителями безотлагательно начали розыск девушки. В течение нескольких часов поисков они обнаружили несовершеннолетнюю на окраине села. Ювенальные полицейские провели воспитательную беседу с девушкой и ее родителями. Выяснилось, что из дома она ушла из-за постоянных ссор и недоразумений с отцом.