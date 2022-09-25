В Очакове спасатели потушили пожар частного дома, который произошел из-за короткого замыкания электросети

В воскресенье, 25 сентября, в 09:35 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, возникшем на улице Спасской города Очакова Очаковской территориальной громады Николаевского района.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

К месту были направлены два аварийно-спасательных отделения. По прибытию пожарные установили, что горит второй этаж здания.

В 10:00 пожарные локализовали и в 10:30 ликвидировали пожар на площади 90 кв. м, его причиной стало короткое замыкание электросети.

От ГСЧС работало 10 человек и две единицы техники. Дополнительно привлекались представители полиции.

Напомним, 16 сентября в городе Очаков произошло два пожара, не связанных с боевыми действиями.