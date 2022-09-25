В Германии столкнулись два спортивных самолета, которые выполняли акробатические фигуры – погибли два пилота

В субботу вечером, 24 сентября, на окраине немецкого города Гера произошло столкновение двух спортивных самолетов. В результате авиакатастрофы погибли два пилота.

Об этом пишет MDR.

По словам представителя пожарной охраны, погибли два пилота, выполнявших акробатические фигуры на самолетах. Они столкнулись в воздухе вблизи аэродрома Леумниц.

Самолеты упали после столкновения над открытой местностью. Других погибших и пострадавших не было. Район вокруг места крушения вблизи аэродрома был окружен.

На аэродроме Гера-Леумниц позволено взлет и посадку самолетам с максимальным взлетным весом 5,7 тонны.

Аэродром используется для коммерческих авиационных перевозок, а также для воздушных видов спорта.