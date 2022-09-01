В Николаеве ночью сгорела Toyota

В Николае ночью 25 сентября горел автомобиль Toyota.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

О пожаре сообщил владелец легковушки. Мужчина собственными силами с помощью первичного средства пожаротушения пытался усмирить огонь, но это ему не удалось.

Спасатели 5-й ГПСЧ 2-го ГПСО привлекались к тушению пожара автомобиля, припаркованного у многоэтажки в 22:17.

Пожарные локализовали пожар легкового автомобиля Toyota Corola в 22:33 и ликвидировали в 22:37 на площади два квадратных метра.

Пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.