В российском Урюпинске мужчина закидал военкомат коктейлями Молотова: это 17-й случай поджога с момента объявления в рф мобилизации

В понедельник, 26 сентября, в российском городе Урюпинск Волгоградской области мужчина подъехал к зданию военкомата и пожег его.

Видео поджога опубликовал пропагандистский Telegram-канал «Mash».

На кадрах видно, что поджигатель тщательно подготовился к акции. Он несколько раз кинул в сторону двери бутылки с зажигательной смесью.

По информации «Mash», поджечь военкомат решил 35-летний Максим Филатов. Около четырёх часов утра он подъехал к зданию на белой автомобиле. На место оперативно приехали пожарные и полицейские, пламя потушили, а поджигателя задержали.

«Произошел поджог, все ликвидировано: входную группу здания, пострадавших нет, ущерб для военкомата незначительный», - добавило российское издание «РИА Новости» со ссылкой на администрацию города.

Позже Филатов в соцсетях опубликовал пост, в котором заявил, что таким образом выражает протест против мобилизации.

Согласно росСМИ, после объявления о частичной мобилизации в россии началась новая волна поджогов военкоматов и административных зданий. В общей сложности, по данным росСМИ после 24 февраля в рф подожгли 54 военкомата и административных здания. Из них 17 случаев произошли после того, как президент рф владимир путин объявил мобилизацию.

Напомним, как в рф подожгли шесть военкоматов и оставили «послание» путину: «Анус себе мобилизируй, пес!».