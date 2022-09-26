Пограничники задержали мужчину, который перевез с Харьковщины большое количество оружия и боеприпасов

Представители Госпогранслужбы Украины остановили для проверки легковое транспортное средство и обнаружили в нем оружие и немалое количество боеприпасов.

Об этом сообщают в пресс-службе МВД Украины.

Пограничникам водитель автомобиля объяснил, что он якобы посещал родственника в Харьковской области, который и передал ему эти трофеи. Оружие и боеприпасы изъяты.

Мужчина перевозил гранаты Ф-1 и РГД и запалы к ним, выстрелы ВОГ-17 и ВОГ-25, более трех десятков патронов разного калибра, травматический пистолет и 9 патронов к нему.

Напомним, в Кишеневе в багаже гражданки Украины, регистрировавшейся на рейс «Кишинев-Анталия», молдавские пограничники обнаружили заряженный пневматический пистолет.