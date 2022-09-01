В центре Николаева горел дом

В центре Николаева в понедельник, 26 сентября, возник пожар в доме.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Сообщение о пожаре по улице Инженерной в Службу спасения поступило в 12:30. На место выехали дежурные отделения 2-й, 3-й государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС.

По прибытии спасатели выяснили, что пожар возник на крыше и в частном жилом доме типа жилкоп. Пожар в 12:51 локализован и в 13:01 ликвидирован на площади 100 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается.

К тушению привлекалось 3 единицы техники ГСЧС и 14 человек.