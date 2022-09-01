За неделю на Николаевщине более 400 человек заболели коронавирусом

За прошедшую неделю 113 жителей Николаева получили положительный тест на Covid-19, по области - 430.

Об этом сообщили в управлении охраны здоровья Николаевского городского совета.

В общей сложности, в Николаеве зарегистрировали 92 862 подтверждённых случаев COVID-19 (по области – 158 445). 90 685 николаевцев выздоровело, по области от недуга вылечились 154 113 человек.

От осложнений, вызванных заболеванием погибло 2004 жителя Николаева, по области – 3609 человек.

Напомним, что ранее главный санитарный врач призвал украинцев вакцинироваться от ковида, чтобы уберечься от тяжелого течения болезни.