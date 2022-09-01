Война на Николаевщине: В Николаеве из-за вражеских обстрелов пострадали дома и гражданская инфраструктура

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты откровенно говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 27 сентября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 265 сентября доступна по этой ссылке.

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09:09 Еще кадры последствий обстрела центра Николаева.

08:49 Также оккупанты обстреляли аквазону Очакова, пгт Березнеговатое, села Весняное, Мураховка, Широкое, Червоная Долина. Пострадали дома и гражданская инфраструктура, сообщил начальник ОВА Ким.

08:38 Начальник ОВА Виталий Ким отметил, что в центр города оккупанты попали невысокоточной ракетой из РСЗО «Смерч».

«Это чистый террор мирного населения», - подчеркнул он.

08:19 В результате ракетных обстрелов Николаева после полуночи и около пяти часов утра пострадали дома, офисы, автомобили и гражданская инфраструктура.