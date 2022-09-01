Из-за обстрелов в Центральном районе Николаева временно не будет воды – поврежденную сеть ремонтируют

В Николаеве 27 сентября микрорайоны Соляные, Северная и центральная часть города, от улицы Садовая до улицы Бузника, ориентировочно до 20 часов без водоснабжения. В другие районы города вода сегодня будет подаваться с пониженным давлением.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».

«Ночью рашисты снова разрушили водопроводную сеть. Бригады МКП «Николаевводоканал» после предварительных обстрелов еще не завершили ремонтные работы, как снова есть разрушение. Справимся!» – отметили на КП.

Также для проведения ремонта внутридомовых сетей работниками ЖЭКа прекращено водоснабжение по адресам: улица Лазурная, 10-б и улица Рюмина, 19.