В Турции вооруженные люди напали на отделение полиции, есть раненые и погибший

В понедельник, 26 сентября, в турецком городе Мерсин неизвестные с оружием напали на отделение полиции. В результате столкновений ранения получили два правоохранителя. Власти города расценивают нападение как теракт.

Об этом сообщает телеканал турецкий A Haber со ссылкой на МВД страны.

Нападавшие подъехали в отделение полиции на автомобиле. Выйдя из автомобиля, неизвестные открыли огонь по правоохранителям, а те начали стрелять в ответ, произошла перестрелка.

Двое правоохранителей получили ранения, а автомобиль, по которому приехали нападающие – загорелся. На место инцидента прибыло большое количество правоохранителей, санитарно-спасательных подразделений и пожарных.

Вскоре стало известно, что в результате теракта погиб один полицейский. Также поступила информация о еще одном сотруднике отдела, который получил ранения.

Впоследствии полиция сообщила о задержании одного из нападавших. При себе у него было ружье. Также правоохранители сообщили о ликвидации взрывного устройства, оставленного неизвестными.

Кроме того, турецкие СМИ сообщают, что еще один из нападавших удалось задержать. Третьего продолжают разыскивать правоохранители. В Мерсин из Анкары отправился министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, он заявил, что уже знает, какая организация виновна в совершении теракта.

Тем временем в сети активно распространяют информацию о том, что взрывное устройство не было ликвидировано, а его взорвал смертник. Это доказывает и много видео, где слышны звуки взрывов и видно, вероятно, отделение полиции, существенно поврежденное.

Кроме того, многие пользователи сети говорят, что взрывы прогремели сразу после звуков выстрелов.

Напомним, как на границе с Приднестровьем пенсионер устроил перестрелку с полицией – ранен правоохранитель, убита жена стрелка.