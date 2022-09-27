В Украине растет количество больных коронавирусом – за прошлую неделю выявили более 44 тысяч новых случаев

В Украине растет количество случаев коронавирусной болезни. За прошедшую неделю болезнь обнаружили у более чем 44 тысяч человек.

Об этом сообщает Минздрав.

Так, за период с 19 по 25 сентября в Украине было зафиксировано 44 137 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Среди них 5882 случаев заболевания у детей и 1030 – у медработников.

На прошлой неделе более 110 тысяч человек вакцинировались против COVID-19.

Из всех прививок за отчетную неделю 18,2% составляют первые дозы, 7,6% – вторые дозы, 68,2% – первые бустерные дозы, 6% – вторые бустерные дозы.

Также в этот период:

- госпитализировано – 6 667 человек,

- летальных исходов – 161,

- поправилось - 23 591 человека.

За все время пандемии в Украине заболело более 5 млн человек, поправилось – более 4 млн, а умерло – более 109 тысяч.

С начала вакцинальной кампании более 16 млн человек получили прививки.

В частности, две дозы получили 15 млн человек, первую бустерную дозу – 2 млн, вторую бустерную дозу – более 30 тысяч.

При этом около 790 тысяч украинцев не получили вторую дозу, а около 13,1 млн – первую бустерную дозу.

«Именно поэтому напоминаем о необходимости защитить себя перед традиционным ростом количества случаев заболевания. Ведь вакцинация – это единственный эффективный способ уменьшить риски госпитализации и смерти в результате коронавирусной болезни», – говорят в Минздраве.

Напомним, в Николаевской области коронавирус на прошлой неделе обнаружили у 400 жителей области.