В Николаевской области после столкновения с автомобилем погиб мотоциклист

В Первомайском районе 26 сентября после столкновения с автомобилем погиб водитель мотоцикла.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Николаевской области.
Столкновение между автомобилем ВАЗ-2107, под управлением 32-летнего водителя, и мотоциклом Alfa, за рулем которого находился 75-летний пенсионер, произошло около 19:50 на 117-м километре автодороги Р-75 «Тимково-Балта-Первомайск-Доманевка-Александровка», недалеко от села Кинецполь Первомайского района.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель двухколесного транспортного средства от полученных телесных повреждений погиб на месте.
Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины указанного автопроисшествия.
«Граждан, которые владеют любой информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов просьбы обратиться в Первомайский районный отдел полиции или по телефонам: (068)314-29-49, (063)128-72-16, (096) 916-05-19, 102», – обратились в полиции.