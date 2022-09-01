В Николаевской области после столкновения с автомобилем погиб мотоциклист

В Первомайском районе 26 сентября после столкновения с автомобилем погиб водитель мотоцикла.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Николаевской области.

Столкновение между автомобилем ВАЗ-2107, под управлением 32-летнего водителя, и мотоциклом Alfa, за рулем которого находился 75-летний пенсионер, произошло около 19:50 на 117-м километре автодороги Р-75 «Тимково-Балта-Первомайск-Доманевка-Александровка», недалеко от села Кинецполь Первомайского района.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель двухколесного транспортного средства от полученных телесных повреждений погиб на месте.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины указанного автопроисшествия.