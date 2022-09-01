Германия и Дания подозревают, что утечки газа на «Северных потоках» могли стать следствием диверсии

Германия расследует три одновременных утечки газа в Балтийском море из поврежденных газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Об этом сообщают европейские СМИ.

Хотя компания-оператор Nord Stream AG утверждает, что «разрушения, которые произошли в течение одного дня на трех ветвях газопроводных систем «Северного потока», беспрецедентны», немцы подозревают, что утечки газа на ветвях российских газопроводов через Балтийское море стали следствием умышленных действий.

- Мы не можем представить версии, которая не включала бы целенаправленную атаку. Все свидетельствует о том, что это не случайность, – приводит слова источника в компетентных органах Tagesspiegel.

Утечка газа представляет угрозу также для окружающей среды и безопасности. В связи с этими событиями Дания усилила безопасность своих энергетических установок, чтобы тщательно контролировать критическую инфраструктуру.

– Трудно представить, что это совпадения, – сказала журналистам Мэтте Фредериксен, премьер-министр Дании. – Мы не можем исключить саботаж.

Как известно, на обеих нитях российского газопровода « Северный поток-1» в понедельник вечером обнаружили падение давления – это произошло в тот же день, когда аналогичную поломку зафиксировали на «Северном потоке-2».