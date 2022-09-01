Часть Ингульского района Николаева из-за аварии оказалась без водоснабжения

Из-за аварии на водопроводной сети часть Ингульского района Николаева оказалась без водоснабжения.
Об этом во вторник, 27 сентября, сообщает Николаевский городской совет.
Ориентировочно водоснабжение прекратили до 20:00 28 сентября в домах, расположенных по:
- проспекту Богоявленскому, от улицы Молодогвардейской до улицы Космонавтов;
- улице Космонавтов, от проспекта Богоявленского до улицы Железнодорожной;
- улице Железнодорожной, от улицы Космонавтов до улицы Молодогвардейской;
- улице Молодогвардейской, от улицы Железнодорожной до проспекта Богоявленского.