«Труба приобрела форму овала»: «Николаевводоканал» ликвидирует последствия попадания российской ракеты в «Сердце города»

«Николаевводоканал» показал, что произошло с водопроводом, который пролегает по территории Манганарыевского сквера («Сердце города») и поставляет воду для жителей микрорайонов Соляни и Северный, после попадания российской ракеты сегодня ночью.

Фотографии размещены на странице компании в Facebook.

В результате обстрела был потерян большой объем воды, поэтому в центральную часть города вообще отсутствует водоснабжение, а в другие районы поставляется с пониженным давлением.

Утром место аварии осмотрел генеральный директор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко и лично скоординировал работу ремонтных бригад.

«Команда предприятия сделает все возможное, чтобы поскорее вернуть воду в наши дома, но мы не уверены, что успеем сегодня завершить ремонт. От мощного взрыва стальная труба, пролегающая на глубине около нескольких метров, приобрела форму овала, а через 800 метров от места прилета, еще разрушена и бетонная труба. Наши бригады двумя экскаваторами уже расчистили воронку и установили, что следует поменять до 10 метров сети», - говорится в сообщении.

На предприятии предупредили, что если сегодня до 21:00 вечера в домах, расположенных в микрорайонах Соляные, Северный и в центральной части от улицы Садовая до улицы Бузника не будет восстановлено водоснабжение, это значит, что ремонтные работы будут продолжаться и завтра.