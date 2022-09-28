«Николаеводоканал» продолжает ремонт сети, разрушенной ракетой оккупантов – Соляные и Северный пока будут оставаться без воды

«Николаевводоканал» продолжает ремонтные работы в Манганариевском сквере («Сердце города»), где в результате попадания ракеты оккупантов был разрушен водопровод.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Друзья, к сожалению, мы не сможем подать воду в дома, расположенные в микрорайонах Соляне и Северный. Сегодня шли ремонтные работы на сети. Рашисты в парковой зоне разрушили нам около 10 метров трубы. По состоянию на 18:00 ремонт завершен и ребята уже открывали задвижку, чтобы подать воду в эти микрорайоны. Однако почти сразу, в нескольких метрах от места прилета, произошла еще одна утечка. Поэтому вынуждены снова прекратить водоснабжение. Завтра, уже третий день, мы будем устранять последствия ракетных обстрелов. Сколько еще метров разрушено водопроводной сети, выяснится после разрытия. Приносим извинения за неудобства», - говорится в сообщении.