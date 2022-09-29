В результате обстрела Ирана по Ираку погибли 13 человек, десятки ранены

В Ираке в результате массированного иранского ракетного удара, погибли по меньшей мере 13 человек, еще 58 получили ранения.

Об этом сообщает информагентство «Синьхуа».

Удар был нанесен по нескольким региональным офисам иракской оппозиционной курдской партии.

По имеющимся данным, Иран выпустил более 70 баллистических ракет и дронов-камикадзе.

В МИДе Ирака заявили, что вызовут иранского посла для дачи разъяснений в связи с обстрелами.

Заметим, что Иран и Турция часто наносят удары по курдам на Севере Ирака. Формальной причиной для этого обычно является участие курдов в обстрелах территории Ирана и Турции.

Напомним, что ВСУ нарабатывает методы эффективной борьбы с иранскими дронами-камикадзе.