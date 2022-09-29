Обнаружена четвертая утечка на газопроводе «Северный поток»

Шведская береговая охрана обнаружила четвертую утечку на газопроводе «Северный поток».

Об этом пишет Sky News.

Две утечки обнаружены в исключительной экономической зоне Швеции, остальные две - в датской экономической зоне.

«Подозреваемые акты саботажа против газопроводов в Балтийском море, вероятно, были преднамеренными атаками с использованием подводных взрывных устройств с дистанционным подрывом», - сообщил Sky News источники в британской обороне.

Они сказали, что мины могли быть спущены на длинной веревке, сброшены за борт лодки или размещены рядом с трубопроводами с помощью подводного беспилотника несколько месяцев или даже лет назад.

Напомним, спецслужбы США еще летом предупреждали федеральное правительство Германии о риске возможных атак на российские трубопроводы, пролегающие по дну Балтийского моря - а Берлин незадолго до инцидента даже предполагал, что это может произойти.

Как известно, на обеих нитях российского газопровода «Северный поток-1» в понедельник вечером обнаружили падение давления - это произошло в тот же день, когда аналогичную поломку зафиксировали на «Северный поток-2».

Германия и Дания подозревают, что утечки газа на «Северных потоках» могли стать следствием диверсии. В Польше считают, что инцидент с Северными потоками могут свидетельствовать о том, что россия готовит эскалацию в войне.

Напомним, власти Германии опасаются, что российский газопровод «Северный поток» может оказаться непригодным для использования навсегда после больших истоков в Балтийском море.