В Одесской области столкнулись грузовик и автобус – пострадали 17 пассажиров

В Одесской области 29 сентября произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля. За медицинской помощью обратилось 17 пассажиров автобуса.

Об этом сообщили в ГУ ЧП в Одесской области.

Событие произошло около половины восьмого утра между селом Визирка и поселком Новые Биляры.

Предварительно установлено, что на перекрестке, вблизи пункта приема зерновых продуктов, водитель грузовика выполнял маневр поворота и допустил столкновение с автобусом, в котором находились 45 пассажиров.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР предварительно по части 1 статьи 286 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины.

Пробки на данном участке дороги отсутствуют, движение транспорта не затруднено.