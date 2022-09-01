В НАТО заявили, что утечки на «Северных потоках» произошли из-за диверсий

В НАТО считают, что утечка газа на ветвях «Северных потоков» произошла в результате диверсии.

Как известно, 29 сентября была обнаружена четвертая утечка на газопроводе «Северный поток».

Об этом говорится в заявлении Североатлантического союза.

«Вся доступная на данный момент информация указывает на то, что это (утечка – ред.) – результат умышленных, безрассудных и безответственных диверсионных актов. Эти истоки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде», - говорится в сообщении.

В НАТО обещают отреагировать на любую умышленную атаку на ее критическую инфраструктуру.

«Мы, как союзники, обязались готовиться, сдерживать и защищаться от принудительного использования энергии и других гибридных тактик государственными и негосударственными субъектами. Любое умышленное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет встречено единственным и решительным ответом», - подчеркнули в Альянсе.

Напомним, спецслужбы США еще летом предупреждали федеральное правительство Германии о риске возможных атак на российские трубопроводы, пролегающие по дну Балтийского моря - а Берлин незадолго до инцидента даже предполагал, что это может произойти.

Как известно, на обеих нитях российского газопровода «Северный поток-1» в понедельник вечером обнаружили падение давления – это произошло в тот же день, когда аналогичную поломку зафиксировали на «Северном потоке-2» .

Германия и Дания подозревают, что утечка газа на «Северных потоках» могла стать следствием диверсии. В Польше считают, что инцидент с Северными потоками может свидетельствовать о том, что россия готовит эскалацию в войне.

Напомним, власти Германии опасаются, что российский газопровод «Северный поток» может оказаться непригодным для использования навсегда после утечек в Балтийском море.