Вблизи мест повреждения «Северных потоков» видели российские корабли и субмарины, - СМИ

ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES Европейские чиновники из органов безопасности в понедельник и вторник наблюдали корабли обеспечения ВМФ России вблизи зон утечек в трубопроводах «Северного потока», которые, вероятно, были вызваны подводными взрывами.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает CNN со ссылкой на двух западных разведчиков и еще один источник, знакомый с этим вопросом.

По их словам, непонятно, имели ли эти корабли какое-либо отношение к этим взрывам, но это один из многих факторов, которые будут изучать следователи.

Российские подлодки также были замечены на прошлой неделе неподалеку от района, где произошла диверсия, сообщил один из представителей разведки.

Три американских чиновника заявили, что США еще не имеют исчерпывающего объяснения произошедшего через несколько дней после взрывов, которые, как представляется, повлекли четыре отдельных и одновременных истоков в двух трубопроводах в понедельник.

По словам одного датского военного чиновника, русские корабли регулярно работают в этом районе. Он подчеркнул, что присутствие кораблей не обязательно указывает на то, что Россия нанесла ущерб.

Вместе с тем, Россия привлекает наибольшее внимание как европейских, так и американских официальных лиц, как единственный игрок в регионе, который, как считается, имеет как возможности, так и мотивацию для умышленного повреждения трубопроводов.

Американские официальные лица отказались комментировать разведданные о кораблях в среду.

И Дания, и Швеция проводят расследование, но осмотр места происшествия еще не завершен, и подробности о том, что именно повлекло за собой взрывы, остаются нечеткими. Один из европейских чиновников сказал, что сейчас идет оценка датского правительства и может потребоваться до двух недель, чтобы расследование началось должным образом, поскольку давление в трубах затрудняет приближение к месту утечки - хотя другой источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что зондирование может начаться уже в воскресенье.

Премьер-министры Дании и Швеции публично заявили во вторник, что истоки, вероятно, явились результатом умышленных действий, а не несчастных случаев, а служба безопасности Швеции заявила в среду, что нельзя исключать, «что за этим стоит иностранное государство». Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан во вторник вечером также назвал истоки «очевидным саботажем».

Как известно, на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в начале недели произошли утечки газа. Предполагают, что это могло случиться из-за подрыва трубопроводов.

Напомним, спецслужбы США еще летом предупреждали федеральное правительство Германии о риске возможных атак на российские трубопроводы , пролегающие по дну Балтийского моря - а Берлин незадолго до инцидента даже предполагал, что это может произойти.

Как известно, на обеих нитях российского газопровода «Северный поток-1» в понедельник вечером обнаружили падение давления – это произошло в тот же день, когда аналогичную поломку зафиксировали на «Северном потоке-2».

Германия и Дания подозревают, что утечка газа на «Северных потоках» могла стать следствием диверсии . В Польше считают, что инцидент с Северными потоками может свидетельствовать о том, что Россия готовит эскалацию в войне.

Напомним, власти Германии опасаются, что российский газопровод «Северный поток» может оказаться непригодным для использования навсегда после утечек в Балтийском море.