Ураган «Иен» в США: обесточенные дома и пропавшие без вести

Упавший на Флориду ураган вызвал обесточивание нескольких округов. Многие люди до сих пор ищут. Более 2,5 миллионов домов и предприятий во Флориде остаются обесточенными в результате урагана «Иен».

Об этом сообщает DW со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, это одна из самых мощных стихий, постигшая материковую часть США за последние годы. В штате объявили чрезвычайное положение.

Прежде чем достичь Атлантики со скоростью почти в 250 км в час, ураган затопил целые общины, пропавших без вести людей до сих пор ищут. Сообщения о якобы двух погибших пока не подтвердились. К поисково-спасательной операции привлекли 28 вертолетов. Власти прибегли к эвакуации двух местных больниц.

«Последствия этого шторма исторически, причинен вред также. Мы никогда не видели подобного наводнения. Мы никогда не видели штормовые волны такого масштаба», - заявил губернатор Рон ДеСантис во время брифинга.

Он добавил, что округа Ли и Шарлотт, где проживают более 900 тысяч человек, «в основном без сети».

Несущийся Флоридой ураган ослаб, но все же вызвал сильный ветер, проливные дожди и штормовые волны, в частности в Джорджии, Южной и Северной Каролине. Метеорологи фиксируют его максимальную скорость в 100 км в час.