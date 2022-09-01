Нет никаких ограничений для применения оружия США в Крыму, – посол Украины

Посол Украины Оксана Маркарова подчеркивает, что Соединенные Штаты не устанавливали никаких ограничений по ударам Украины с использованием американского оружия по территории Крыма.

Об этом она рассказала в интервью «Европейской правде».

«Нет никаких ограничений. Я могу четко сказать, что наш партнер – Соединенные Штаты – всегда не признавал незаконную аннексию, оккупацию Крыма, и всегда придерживался с 2014 года и по сейчас четкой позиции, что Крым – это Украина во всех его аспектах», – отметила посол.

Маркарова также подчеркнула, что Соединенные Штаты не исключают ядерного шантажа России и серьезно рассматривают последствия для РФ и передают соответствующие сигналы Кремлю.