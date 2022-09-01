На Николаевщине двое детей отравились грибами

В Николаевской области двое детей попали в больницу с отравлением грибами.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Вечером 29 сентября в Южненскую городскую больницу госпитализировали мальчика и девочку в возрасте семи и пяти лет с подозрением на отравление грибами. Об этом медицинские работники сообщили территориальному подразделению полиции.

Полицейские предварительно установили, что местный мальчик был в гостях у бабушки в Николаевской области, где играл с соседской девочкой. Дети нашли грибы у дома, срывали их, а впоследствии обоим стало плохо. Взрослые позвонили на спецлинию «103», и малышей госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Маленьким пациентам предварительно диагностировали острое отравление неизвестными грибами.

"Сейчас мы устанавливаем полные обстоятельства происшествия, после чего направим всю имеющуюся у нас информацию и собранные материалы коллегам из Николаевской области, на территории обслуживания которых она произошла, для принятия процессуального решения", - отметила ювенальная полицейская отделения полиции №4 Одесского районного управления полиции № 2 Виктория Седько.

Напомним, как в Киеве 18-летняя Екатерина со своим молодым человеком собрали грибы в лесополосе, приготовили ужин и угостили 9-летнюю сестру. Впоследствии всех троих с острым отравлением госпитализировали.