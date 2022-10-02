В Сумской области авто работников «Укртелекома» наехало на российскую мину – водитель погиб, еще трое в больнице

Автомобиль «Укртелекома» подорвался на вражеской мини в Ахтырском районе Сумской области. В результате взрыва есть жертва и раненые.
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.
Трагедия произошла около 8:45 сегодня, 2 октября. Автомобиль связистов «Укртелекома» съехал на обочину дороги у телебашни. Машина наехала на русскую мину.
В авто было четыре человека, трое из них находятся в больнице. Водитель погиб от полученных травм.
На месте происшествия работают правоохранители. Пока обстоятельства трагедии выясняются.
«Ахтырский район остается одной из самых заминированных территорий Сумской области. Мои соболезнования семье погибшего», - отметил Живицкий.