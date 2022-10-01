На трассе возле Николаева столкнулись два грузовика – одного из водителей пришлось освобождать спасателям

В воскресенье, 2 октября, в 06:30 в Службу спасения поступило сообщение о ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Происшествие произошло в Николаевском районе вблизи села Зайчевское Мешково – Погореловской ОТГ.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

К месту вызова был направлен дежурный караул, аварийно-спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения на специальном аварийно-спасательном автомобиле и дежурная смена оперативно-координационного центра.

«По приезду установлено, что в результате столкновения грузовых автомобилей одного водителя зажало конструктивными элементами. Сотрудники ГСЧС достали из кабины пострадавшего и передали представителям скорой. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранительными органами», - говорится в сообщении.



