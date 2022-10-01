На Николаевщине грузовой фургон столкнулся с мотоциклом, 16-летнего водителя госпитализировали

Вечером в субботу, 1 октября, на Николаевщине произошло столкновение автомобиля Renault Trafic под управлением 43-летнего водителя и мотоциклом «Lonkin», за рулем которого находился 16-летний юноша.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Уточняется, что авария произошла в городе Первомайск на улице Николая Винграновского, 2 недалеко от автовокзала. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетнего мотоциклиста с телесными повреждениями доставили в больницу.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Правоохранители также обратились к гражданам, которые владеют любой информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться в Первомайский районный отдел полиции по адресу: город Первомайск, улица Грушевского, 29 или по телефонам (068)314-29-49, (063)128-72-16, (096)916-05-19, 102.

Напомним, как в центре Николаева столкнулись два БРДМ, пострадавших госпитализировали.