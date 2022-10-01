На Черниговщине от взрыва мины погибли четверо мужчин, которые поехали собирать грибы

В Черниговской области четверо мужчин поехали в лес собирать грибы, но погибли от подрыва на мине.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

«Появилось сообщение об исчезновении 4 мужчин, уехавших собирать грибы. На поиски отправились сотрудники ГСЧС. В районе села Шестовица нашли тела погибших и автомобиль, предположительно подорвавшийся на мине», - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работает полиция, спасатели и пиротехники.

«Не забывайте об опасности, которую оставили после себя оккупанты. Никакие грибы или пикники в лесу не стоят вашей жизни. Используйте рекомендации ГСЧС», - добавил Тимошенко.

Как известно, на Сумщине автомобиль рабочих «Укртелекома» наехал на российскую мину, в результате чего водитель погиб, еще трое мужчин оказались в больнице.