Утечка газа на «Северных потоках» прекратилась

Датское энергетическое агентство сообщило о стабилизации давления на «Северном потоке-1», утечка газа завершилась. В субботу агентство сделало аналогичное заявление по поводу прекращения утечки на «Северном потоке 2».

Об этом сообщает The Insider.

«Компания Nord Stream AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на двух трубопроводах «Северного потока-1» давление стабилизировалось. Это означает, что утечки газа на обоих «Северных потоках» прекратились», - говорится в Twitter агентства.

1 октября в ООН сообщили, что прорывы в системе газопровода «Северный поток» в Балтийском море привели, вероятно, к крупнейшему из когда-либо зарегистрированных выбросов метана. Огромный метановый шлейф видно на спутниковых снимках.

Общий объем утечки метана из трубопроводной системы «Газпрома» может быть выше, чем в результате крупной утечки, произошедшей в декабре на шельфовых месторождениях нефти и газа в мексиканских водах Мексиканского залива. Эта авария высвободила около 40 000 тонн метана за 17 дней. Это эквивалентно сжиганию 499 млн килограммов угля.

Об утечках на двух нитках «Северного потока-1» и одной нитке «Северного потока-2» стало известно 26 сентября. В шведском МИД заявили ранее, что причиной утечек стали взрывы. 29 сентября Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.