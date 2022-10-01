В Германии над местом тренировки солдат ВСУ были замечены дроны-шпионы

За базой Бундесвера, где тренируют украинских военных, шпионили с помощью около дюжины беспилотников.

Об этом первым сообщило издание Business Insider.

По их информации, инцидент произошел на военном полигоне Вильдфлекен на границе между землями Гессен и Бавария в ночь с 30 сентября на 1 октября. Факт подтвердили в пресс-службе Минобороны ФРГ. После того как в непосредственной близости от военного полигона были замечены беспилотники, была проведена полицейская операция.

«Сразу уведомили полицию, которая начала расследование. Оно продолжается», - отметили на просьбу журналистов в военном ведомстве.

На полигоне тренируются украинские военные, которых обучают пользованию колесными бронетранспортерами Dingo. Напомним, Германия планирует поставить 50 таких машин.

Издание предполагает, что за шпионской акцией стоит россия, хотя официальные факторы этого пока не подтверждают.

Издание Zeit напоминает, что в конце августа российские спецслужбы пытались следить за обучением украинских военных на западных системах вооружения в Германии. Служба военной контрразведки (MAD) заметила подозрительные транспортные средства возле военных баз в Идар-Оберштайне в Рейнланд-Пфальце и Графенвере в Баварии, откуда, вероятно, наблюдали за подъездными путями к казармам. В Идар-Оберштайне Бундесвер обучал украинских военных на САУ Panzerhaubitze 2000, в Графенвере вооруженные силы США обучали украинцев на западных артиллерийских системах.

В последние месяцы беспилотники-шпионы неоднократно наблюдались по всему миру, например, несколько дней назад над норвежскими нефтяными платформами, когда несколько устройств проникли в зону безопасности.

Напомним, в МИД Чехии обнаружили агента, который шпионил для российской разведки.