Более 100 населенных пунктов Киевщины обесточены из-за непогоды

В результате непогоды и шквального ветра в воскресенье, 2 октября, в Киевской области было полностью обесточено 102 населенных пункта. Еще 71 населенный пункт был обесточен частично.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.

«По состоянию на 21:00 электроснабжение восстановлено в 79 населенных пунктах, полностью обесточиваемых, и в 50 — частично… Специалисты ДТЭК Киевские региональные электросети возобновили работу 48 линий и 693 трансформаторных подстанций» , – говорится в сообщении.

В настоящее время без света полностью остаются 23 населенных пункта и 21 н.п. - частично. Обесточены 14 линий электропередачи 6-10 кВ и 277 трансформаторных подстанций. Больше всего отключений произошло в Бородянском, Вышгородском и Макаровском энергоузлах.

Напомним, что в Николаеве включили уличное освещение.