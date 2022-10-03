В Николаеве спасатели потушили пожар в жилкопе

В Николаеве 3 октября спасатели ликвидировали пожар в жилищном кооперативе на улице Потемкинской.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

О пожаре известили в 10:10, к месту вызова направили два отделения спасателей и очередную смену оперативно-координационного центра.

Огонь охватил крышу жилого дома и была угроза опрокидывания пламени на окружающие здания.

Пожар был ликвидирован на площади 10 кв.м, пострадавших и травмированных нет, его причина устанавливается.