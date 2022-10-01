В Николаевской области Volkswagen слетел в кювет – пять человек пострадали, погибла девушка

В Баштанском районе ночью 3 октября в кювет опрокинулся автомобиль Volkswagen Т6, в результате чего один человек погиб, а пятеро получили травмы.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Автомобиль, в котором находились шесть человек, перевернулся на территории Новобугской территориальной громады на автодороге Новый Буг - Станционное (1 км от с. Станционное).

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла пассажирка 2004 года рождения, доставлены в больницу пять человек: водитель 2002 года рождения и пассажиры: 2006, два человека - 2005 и 1998 года рождения.

Для деблокирования водителя и тела погибшей привлекалось пожарно-спасательное отделение 20-й ГПСЧ.