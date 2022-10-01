«Открыл огонь, пока дети спали»: В Тайланде экс-полицейский устроил теракт в детском саду, погибло более 30 человек

В четверг, 6 октября, в Тайланде бывший сотрудник правоохранительных органов устроил стрельбу в детском саду, в результате которой погибли 34 человека, в том числе 22 детей.

Об этом сообщают издания Reuters и CNN со ссылками на данные местной полиции.

Согласно заявлению пресс-службы премьер-министра страны, массовая стрельба произошла в Центре развития ребенка в районе Утхайсаван На Кланг в провинции Нонг Буа Лампху.

Мужчина, которого идентифицировали как 34-летнего бывшего офицера полиции, также убил свою жену и ребенка после чего покончил жизнь самоубийством.

Как сообщил журналистам районный чиновник Джидапа Бунсом, когда вооруженный преступник прибыл в детский сад там находилось около 30 детей, что менше чем обычно.

«Стрелок появился около обеда и сначала застрелил четырех или пятерых сотрудников детского сада», — сказал Джидапа, добавив, что среди них была учительница, которая была на восьмом месяце беременности.

По словам, генерал-майора Центрального бюро расследований Тайланда Джирапоба Пуридета, виновника в прошлом году уволили из полиции и «обвинили в продаже наркотиков».

«Он был на заседании суда в Нонг-Буа-Ламфе за несколько часов до ухода в детскую комнату и открыл огонь, пока дети спали», — сказал Пуридет.

Кроме погибших на данный момент известно также о 12 раненых.

Люди собираются у детского сада. Чиновники и власти охраняют ворота детского сада.

Thailand mass shooting: A former policeman killed 38 people included 22 children in a mass shooting at a children's day-care center in Thailand.

The gunman later shot & killed himself. #shooting #childcare #Thailand #shooting #shooting Nong Bua Lamphu pic.twitter.com/8yowswgAIV — Asif (@Asiftintoiya12) October 6, 2022

Напомним, как в сентябре в Турции вооруженные люди напали на отделение полиции, есть раненые и погибший.