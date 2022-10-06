Николаевские патрульные ищут водителя Toyota, который спровоцировал ДТП и уехал

Патрульная полиция разыскивает уехавшего с места ДТП водителя синего автомобиля Toyota Camry (номера АЕ1296ІР).

Об этом сообщили в Патрульной полиции Николаевской области.

ДТП случилось 26 сентября примерно в 17:25 в микрорайоне Терновка, на перекрестке Александровского шоссе и улицы Виноградной. Водитель Toyota допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Peugeot Partner. После столкновения виновник покинул место происшествия.

Граждан, имеющих какие-либо сведения о ДТП или местонахождении разыскиваемого автомобиля, просят сообщить по телефонам: (063) 996-65-05, (063) 191-26-26, (0512) 53-18-44, 102 или же обратиться по адресу: Николаев, Новозаводская улица 1Б/1, кабинет 113.