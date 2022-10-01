В Николаеве ликвидировали аварию, из-за которой весь город остался без воды – в двух микрорайонах проблема еще остается

В Николаеве по состоянию на 17.00 7 октября завершены ремонтные работы, из-за которых весь город временно отключали от водоснабжения.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».

«Сейчас мы постепенно заполняем резервуары чистой воды и восстанавливаем водоснабжение в ваши дома», – рассказали на предприятии.

Однако жители микрорайонов Соляные и Северный ориентировочно до 10 часов 8 октября еще будут без воды.

«К сожалению, нам приходится до сих пор устранять последствия ракетного обстрела парковой зоны, произошедшего на прошлой неделе», – отметили на «Николаевводоканале».

Как известно, 6 октября, на двух участках водопровода, которым поставляется вода из Бугского лимана на очистные сооружения, произошли утечки. В результате большой объем воды тратился даром, поэтому было принято решение остановить водозабор.