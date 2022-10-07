Из-за масштабного пожара на острове Пасхи пострадали знаменитые статуи моаи

На острове Пасхи из-за лесного пожара пострадали известные каменные статуи моаи.

Пожар охватил национальный парк Рапа-Нуи, из-за огня некоторые статуи понесли непоправимый ущерб, сообщает The Guardian.

«Более 100 гектаров пострадали в секторе Рано Рарака, который включает водно-болотные угодья и сектор моаи», – говорится в заявлении национального парка.

Остров находится во власти Чили. Как отметили в правительстве страны, пожар на острове не утихает с понедельника, 3 октября.

В парке Рапа-Нуи есть более 1000 каменных статуй – гигантских голов, впервые высеченных в XIII веке коренными жителями острова.

Больше всего от пожара пострадала территория вокруг вулкана Рано Рарака, являющегося объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Приблизительно несколько сотен статуй моаи находятся в этой местности, а также в карьере, где добывают камень для резьбы скульптур.

Мэр острова Пасхи Педро Эдмундс Паоа считает, что пожар не случаен, поскольку все предыдущие такие случаи на Рапа-Нуи произошли из-за людей.

«Ущерб, нанесенный огнем, нельзя восстановить. Расколотый камень невозможно восстановить, независимо от того, сколько миллионов евро или долларов в это вложено» , – сказал мэр.

Пожар произошел только через три месяца после того, как 5 августа остров был вновь открыт для туризма после двух лет закрытия через COVID-19.

В пандемию остров Пасхи, где основным источником существования является туризм, принимал 160 тысяч посетителей в год.