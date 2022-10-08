В Николаевской области пенсионерка попала под колеса мопеда, ее госпитализировали

В Первомайске 7 октября водитель мопеда сбил женщину. Следователи устанавливают свидетелей аварии а пешеход свидетелей ДТП.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Около 07:00 74-летний водитель мопеда Rocket XT двигался по улице Василия Молокова в направлении улицы Гвардейской в городе Первомайск и совершил наезд на 64-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть дороги.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшую с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение, где оказали необходимую помощь.
Следователи квалифицировали событие по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 286 УКУ («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
«Полицейские выясняют все обстоятельства и причины указанного автопроисшествия. Правоохранители обращаются к гражданам, владеющим любой информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться в Первомайский районный отдел полиции по адресу: г. Первомайск, ул. Грушевского, 29 или по телефонам (063)128-72-16, (096)916-05-19, 102», – обратились в полиции.