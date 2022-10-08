В Николаевской области пенсионерка попала под колеса мопеда, ее госпитализировали

В Первомайске 7 октября водитель мопеда сбил женщину. Следователи устанавливают свидетелей аварии а пешеход свидетелей ДТП.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Около 07:00 74-летний водитель мопеда Rocket XT двигался по улице Василия Молокова в направлении улицы Гвардейской в городе Первомайск и совершил наезд на 64-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть дороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшую с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение, где оказали необходимую помощь.

Следователи квалифицировали событие по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 286 УКУ («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.