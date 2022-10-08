В Ирландии из-за взрыва на АЗС погибли семь человек

В Ирландии в результате взрыва на автозаправочной станции погибли семь человек, также большое количество человек получили ранения.
Об этом сообщает The Irish Times.
Инцидент произошел 7 октября на окраине ирландской деревни Креслох. В результате взрыва полностью разрушена АЗС и повреждена часть жилого дома за ней. Взрывной волной также повредило соседние постройки.
Поисковые работы продолжались всю ночь и продолжаются, поскольку под завалами могут оставаться люди.
Наши мысли являются с общественностью Creeslough v Donegal po цій трагічній далее. Наши гражданские обороны volunters являются функциями ослабления услуг tonight with this rescue operation #volunteers #civildefence @donegalcouncil #creeslough pic.twitter.com/HRp9pebONk— Civil Defence IRL (@CivilDefenceIRL) October 8, 2022