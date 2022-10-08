В Ирландии из-за взрыва на АЗС погибли семь человек

В Ирландии в результате взрыва на автозаправочной станции погибли семь человек, также большое количество человек получили ранения.

Об этом сообщает The Irish Times.

Инцидент произошел 7 октября на окраине ирландской деревни Креслох. В результате взрыва полностью разрушена АЗС и повреждена часть жилого дома за ней. Взрывной волной также повредило соседние постройки.

Поисковые работы продолжались всю ночь и продолжаются, поскольку под завалами могут оставаться люди.