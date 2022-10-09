Спасатели Николаевщины за сутки потушили семь пожаров – горели жилые дома, автомобиль и комбайн

За сутки на территории Николаевской области возникло семь пожаров. Все они не были связанных с боевыми действиями и оперативно ликвидированы спасателями.

Об этом сообщает ГСЧС.

В 15:41 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что горит автомобиль BMW в селе Свободное Запорожье, Баштанского района. Установлено, что пожар возник при движении авто, его вызвала неисправность топливной системы. Для ликвидации пожар дополнительно привлекались сотрудники национальной полиции.

Также спасатели потушили пожар комбайна John Deere в селе Трикраты. Огнем уничтожена изоляция электропроводов, часть электрооборудования под кабиной водителя. Причина пожара устанавливается.

Вечером поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки и жилого дома в селе Максимовка. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 70 кв. м, ее причина устанавливается. Огнем повреждена крыша жилого дома и газовая труба.

Ближе к полуночи в Службу спасения сообщили о пожаре дома, в котором никто не живет в селе Троицко-Сафоново. В результате огнем уничтожено 200 тюков соломы и 4 оконные рамы. Причина пожара устанавливается

Также утром 9 октября из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов возник пожар в квартире в центре Николаева. В 05:22 спасатели ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров. Огнем уничтожена мебель и вещи домашнего обихода. Дополнительно привлекались сотрудники полиции и аварийная бригада «Николаевоблэнерго».

Также возникло два пожара в экосистемах области. Горели сухая трава и мусор на открытых территориях селе Белоусовка и в Николаеве. Пожарные 12 и 5 ДПРЧ потушили пожары на общей площади более 4 га, их повлекло за собой неосторожное обращение с огнем.