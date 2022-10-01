В Ивано-Франковске спасли мальчика, который не мог выбраться из заброшенной котельной

В Ивано-Франковске 9 октября спасатели помогли упавшему в заброшенную котельную мальчику.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

К спасателям позвонил по телефону мальчик и сообщил, что он находится в заброшенном здании и не может самостоятельно выбраться, поэтому ему нужна помощь. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что 10-летний мальчик пролез через небольшое отверстие в заброшенную котельную, но не рассчитал высоты помещения, поэтому выбраться не смог.

Спасатели с помощью специнструмента разрезали металлическую решетку и вытащили мальчика из заброшенного здания. В медицинской помощи ребенок не нуждался, а все детали инцидента устанавливают сотрудники полиции.