Водолазы вытащили из Днепра автомобиль, в котором нашли тела двух пропавших рыбаков

В Запорожской области в реке Днепр нашли автомобиль, в котором были тела двух утонувших рыбаков.

Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

3 октября в полицию обратились две гражданки, сообщившие об исчезновении их мужей. Утром 29 сентября последние уехали на рыбалку и не вернулись. Поисковые мероприятия продолжались в течение пяти дней с привлечением сил полиции, волонтеров и водолазов.

Полицейские установили, что двое запорожцев в возрасте 58 и 57 лет уехали рыбачить на автомобиле. В последний раз мужчины выходили на связь со своим товарищем вечером 29 сентября и сообщили ему, что рыбачат. Тогда оба были выпившими.

Полицейские отработали территорию района, просмотрели записи с камер видеонаблюдения с целью установления маршрута передвижения легковушки. Автомобиль пропавших водолаз обнаружил на глубине 2,5 метра в акватории Днепра вблизи поселка Орловского. Экспертиза установила, что смерть мужчин не носит насильственный характер и наступила в результате несчастного случая. Погибшие были заблокированы в автомобиле, который на скорости съехал в реку. Из-за чрезмерного употребления спиртных напитков рыбаки не смогли открыть дверь легковушки и вовремя выбраться из воды.