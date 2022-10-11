Часть Ингульского района Николаева из-за ремонта сети до вечера будет без воды

Часть Ингульского района Николаева 11 октября из-за ремонта сети до 20 часов будет без воды.
Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».
Бригада «Николаевводоканала» производит ремонт водопроводной сети, а потому прекращено водоснабжение в дома, расположенные по:
– проспекту Мира 40, 42, 44, 46, 46а, 48,52, 54,56, 58;
– улице Космонавтов 68, 80, 82, 84, 92, 98, 100;
– улице 11-я Продольная 115;
– улице 12-я Продольная 1, 3, 5, 45, 47а, 47б;
– улице Китобоев 2а, 4, 6, 12, 14;
– улице Скульптора Измалкова 32, 132.