Часть Ингульского района Николаева из-за ремонта сети до вечера будет без воды

Часть Ингульского района Николаева 11 октября из-за ремонта сети до 20 часов будет без воды.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевводоканал».

Бригада «Николаевводоканала» производит ремонт водопроводной сети, а потому прекращено водоснабжение в дома, расположенные по: