На Николаевщине в ДТП с грузовиком погиб мотоциклист

В Баштанском районе 10 октября в результате ДТП с участием грузовика погиб мотоциклист.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика MAN TGA с полуприцепом и мотоцикла Forte произошло примерно в 13:30 на автодороге Н-11 «Днепр-Николаев» возле села Великоалександровка Баштанского района.

В результате столкновения транспортных средств 74-летний мотоциклист от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. 36-летний водитель грузовика не пострадал.

По указанному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 УК («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего»). Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.