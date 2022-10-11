На Николаевщине в ДТП с грузовиком погиб мотоциклист

В Баштанском районе 10 октября в результате ДТП с участием грузовика погиб мотоциклист.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика MAN TGA с полуприцепом и мотоцикла Forte произошло примерно в 13:30 на автодороге Н-11 «Днепр-Николаев» возле села Великоалександровка Баштанского района.
В результате столкновения транспортных средств 74-летний мотоциклист от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. 36-летний водитель грузовика не пострадал.
По указанному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 УК («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего»). Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.
«Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться 063-426-16-72 или 102», – просят в полиции.