По меньшей мере, 28 человек погибли после того, как ураган «Джулия» вызвал дожди и оползни в нескольких странах Латинской Америки, включая Гватемалу и Сальвадор.

Об этом пишет УНН.

В частности, агентство по предотвращению стихийных бедствий Гватемалы сообщило, что пять человек погибли после того, как склон холма обрушился на дом в провинции Альта-Верапас, похоронив их под землей. А в провинции Уэуэтенанго вблизи Мексики погибли девять человек, в том числе военнослужащий, участвовавший в спасательных работах.

Власти Сальвадора заявили, что пять солдат сальвадорской армии погибли в результате обрушения стены в доме в городе Комасагуа, где сотни полицейских и солдат проводят рейды по борьбе с бандами. Еще один военнослужащий был ранен.

Еще два человека погибли в городе Гуатахиагуа на востоке Сальвадора после того, как из-за ливней обрушилась стена их дома. Еще один человек в Сальвадоре погиб, когда его унесло течением, а еще один погиб, когда на него упало дерево.

Реки вышли из берегов, и Сальвадор объявил чрезвычайное положение и открыл 80 хранилищ.

В соседнем Гондурасе 22-летняя женщина погибла, когда ее унесло течением, а три человека погибли, когда их лодка затонула или опрокинулась в северном Гондурасе.

Мужчина в Никарагуа погиб из-за упавшего дерева.

Сохраненные решения являются подземными после целого flooding leaves people в Эль-Сальвадоре и в нужде. Guatemala's President Alejandro Giammattei declared 'State of Calamity' po country was hit by Storm Julia. More here: https://t.co/oHUEaxi2uL pic.twitter.com/xbPz08Gzdi — Sky News (@SkyNews) October 11, 2022

Известно, что растет опасный кусок, репрессии в Las Tejerias, Veneçuela, searched for more than 50 missing persons po devastating floods, в то время как Tropical Storm Julia killed на 16 человек в Центральной Америке https://t.co/sSBNe . com/eDx1W6sUxP — Reuters (@Reuters) October 10, 2022