По меньшей мере, 28 человек погибли после того, как ураган «Джулия» вызвал дожди и оползни в нескольких странах Латинской Америки, включая Гватемалу и Сальвадор.
Об этом пишет УНН.
В частности, агентство по предотвращению стихийных бедствий Гватемалы сообщило, что пять человек погибли после того, как склон холма обрушился на дом в провинции Альта-Верапас, похоронив их под землей. А в провинции Уэуэтенанго вблизи Мексики погибли девять человек, в том числе военнослужащий, участвовавший в спасательных работах.
Власти Сальвадора заявили, что пять солдат сальвадорской армии погибли в результате обрушения стены в доме в городе Комасагуа, где сотни полицейских и солдат проводят рейды по борьбе с бандами. Еще один военнослужащий был ранен.
Еще два человека погибли в городе Гуатахиагуа на востоке Сальвадора после того, как из-за ливней обрушилась стена их дома. Еще один человек в Сальвадоре погиб, когда его унесло течением, а еще один погиб, когда на него упало дерево.
Реки вышли из берегов, и Сальвадор объявил чрезвычайное положение и открыл 80 хранилищ.
В соседнем Гондурасе 22-летняя женщина погибла, когда ее унесло течением, а три человека погибли, когда их лодка затонула или опрокинулась в северном Гондурасе.
Мужчина в Никарагуа погиб из-за упавшего дерева.
Сохраненные решения являются подземными после целого flooding leaves people в Эль-Сальвадоре и в нужде. Guatemala's President Alejandro Giammattei declared 'State of Calamity' po country was hit by Storm Julia.
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Известно, что растет опасный кусок, репрессии в Las Tejerias, Veneçuela, searched for more than 50 missing persons po devastating floods, в то время как Tropical Storm Julia killed на 16 человек в Центральной Америке https://t.co/sSBNe . com/eDx1W6sUxP— Reuters (@Reuters) October 10, 2022
Старший человек в Эль-Сальвадоре, що стоїть на лужах с помощью иннер-трубы, был отрезан от floodwaters по Salvadorу Red Cross on Monday. Tropical Storm Julia unleashed high waters в country and killed at least 10 people. pic.twitter.com/GIV80n2TOG— CBS News (@CBSNews) October 11, 2022