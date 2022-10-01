На одной из линий нефтепровода «Дружба» обнаружена утечка

На одной из ниток нефтепровода «Дружба» обнаружена утечка. Через этот нефтепровод осуществляются поставки российской нефти в Германию.

Об этом сообщил польский оператор PERN.

Утечку зафиксировали вечером 11 октября, примерно в 70 км от города Плоцк. Ее причины неизвестны. На месте ЧП работают экстренные службы.

Вторая линия нефтепровода работает штатно. В заявлении PERN отмечается, что другие элементы инфраструктуры работают в обычном режиме, в том числе Поморский участок, по которому сырая нефть транспортируется в Польшу танкерами, а затем переправляется в Германию.

Нефтепровод был построен в 1960-е годы. Его маршрут проходит от Самары до Мозыря в Гомельской области Беларуси, а затем разветвляется на два участка: северный, который идет по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы, и южный — он проходит по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

Напомним, 26 сентября стало известно об утечках на двух нитках «Северного потока – 1» и одной нитке «Северного потока – 2». В шведском МИД заявили, что причиной стали взрывы. В ООН сообщили, что прорывы в системе газопровода «Северный поток – 1» в Балтийском море привели к крупнейшему из когда-либо зарегистрированных выбросов метана.

Расследование произошедшего ведут Копенгаген, Стокгольм и Берлин. В ЕС утечку признали диверсией. 29 сентября российская генпрокуратура возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.

По мнению премьер-министр Польши Матеуша Моравецкого, за подрывами газопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2, скорее всего, стоят российские спецслужбы.