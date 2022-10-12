Из-за обстрелов россиян повреждена подстанция «Днепровская» – ЗАЭС снова обесточена

В результате ракетных обстрелов со стороны российских военных 12 октября была повреждена подстанция «Днепровская», из-за чего Запорожская АЭС снова оказалась обесточенной. На станции включились дизель-генераторы.

Об этом сообщает «Энергоатом».

«Сегодня утром, 12 октября в 08:59, в результате ракетных обстрелов российскими войсками была повреждена подстанция «Днепровская» в Днепропетровской области. В результате аварийно отключилась линия связи 750кВ ЗАЭС – Днепровская. Следовательно, Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что «Энергоатом» подготовил и отправил на ЗАЭС очередную партию дизельного горючего. Однако по состоянию на 10 утра российская сторона не пропускает колонну автомобилей компании.

«Российские обстрелы и повреждения энергетической инфраструктуры, связанной с работой атомных станций, являются таким же проявлением ядерного терроризма, как и непосредственные обстрелы ЗАЭС, и приводят к таким же последствиям и угрозам радиационной аварии», – подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что на ЗАЭС отключены все шесть блоков, а оккупанты заставляют сотрудников подписывать контракты с «росатомом».